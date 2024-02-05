В Кыргызстане введено госрегулирование цен на водку

В Кыргызстане введено государственное регулирование цен на водку. Соответствующее постановление 26 января подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Документом с 1 января 2024 года вводятся минимальные цены на водку, произведенную в нашей стране:

оптово-отпускная стоимость — 156 сомов за 0,5 литра готовой продукции;

минимальная розничная стоимость — 158 сомов за 0,5 литра готовой продукции.

Эти цены минимальные. И их в том числе нужно указывать в ходе рекламных акций, маркетинговых и иных мероприятий, при выплате премий.

Предприятиям, производящим алкогольную продукцию в республике, кабмин рекомендовал рассмотреть возможность открытия фирменных торговых точек.