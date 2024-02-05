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Экономика

Казахстанский инвестор готов вложить в Кыргызстан $70 миллионов

В 2023-м сумма казахстанских капиталовложений в экономику Кыргызстана составила $55 миллионов. Общий объем инвестиций Казахстана, направленных в КР, превысил $1,3 миллиарда. Об этом сообщает агентство «Казинформ».

«Казахстан является третьим торговым партнером для Кыргызстана. По поручению глав государств мы планируем вывести двустороннюю торговлю до $2 миллиардов. КР для РК является одним из основным торговых партнеров в рамках СНГ и ЕАЭС. Мы видим хорошую перспективу, готовы нарастить экспорт в Кыргызстан еще на $260 миллионов по 200 товарным позициям в пищевой, промышленной, нефтехимической, строительной, фармацевтической отраслях», — цитирует агентство министра иностранных дел страны Мурата Нуртлеу.

По его словам, в текущем году один из главных казахстанских инвесторов готов вложить $70 миллионов на реализацию совместных проектов. При этом не уточняются данные этого инвестора.

Глава МИД РК добавил, что во время визита в Бишкек были обсуждены вопросы регионального характера, по которым у сторон совпадают позиции.

По итогам переговоров подписана программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Казахстана и Кыргызстана на 2024-2026 годы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/285880/
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