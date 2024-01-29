Садыр Жапаров принял главу МИД Казахстана Мурата Нуртлеу

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял заместителя премьер-министра — министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили вопросы развития и углубления кыргызско-казахского многопланового сотрудничества и активизации торгово-экономической деятельности. Предложено объединить усилия в реализации перспективных проектов.

Садыр Жапаров подчеркнул, что между братскими Кыргызстаном и Казахстаном не должно быть нерешенных вопросов.

Мурат Нуртлеу отметил, что в РК внимательно следят за событиями в братской КР и всецело поддерживают стратегическое направление по реализации намеченных реформ.