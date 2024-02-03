Национальный банк провел первую в 2024 году интервенцию

Национальный банк впервые с октября 2023-го вышел на валютный рынок и провел первую в этом году интервенцию. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что всего продано $23,5 миллиона с расчетами на дату, отличную от даты сделки.

Пока интервенция существенных результатов не дала. Курс доллара США к сому остается повышенным. Сегодня американскую валюту покупают по 89,3-89,4 сома, продают — по 89,72 сома. Официальный курс составляет 89,32 сома.

В 2023 году Национальный банк провел 14 интервенций по продаже иностранной валюты на $655,72 миллиона.