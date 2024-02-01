Нацстатком: Теневая экономика в 2022 году составила 20,2 процента ВВП

В 2023-м Нацстатком проводил работы по пересчету данных за 2019-2022 годы в соответствии с международным стандартом Системы национальных счетов 2008-го. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По результатам пересчета объем ненаблюдаемой (теневой) экономики в Кыргызстане в 2022 году составил более 206 миллиардов сомов, это 20,2 процента к ВВП.

Показатель оценен со стороны производства. В него не включены показатели сельского хозяйства.

Доля ненаблюдаемой экономики по отношению к ВВП в 2022-м по сравнению с предыдущим годом снизилась на 0,2 процента. Это связано с ее сокращением в:

обрабатывающей промышленности — на 1,1 процента;

сфере транспортной деятельности и хранения грузов — на 0,2 процента;

сфере информации и связи — на 0,1 процента;

сфере финансового посредничества и страхования — на 0,1 процента;

сфере профессиональной, научной и технической деятельности — на 0,1 процента;

сфере образования и прочей обслуживающей деятельности — на 0,1 процента.

«В отличие от 2019-го, доля ненаблюдаемой экономики в 2022 году снизилась на 2,6 процента. Это связано с сокращением ее доли в сфере оптовой и розничной торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов (на 2,4 процента), обрабатывающей промышленности (на 0,5 процента), сфере транспортной деятельности и хранения грузов (на 0,4 процента)», — говорится в сообщении.