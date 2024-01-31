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Экономика

В Кыргызстане бизнес использует 73,8 тысячи ККМ

На сегодня в Кыргызстане бизнес применяет 73 тысячи 804 контрольно-кассовые машины (ККМ). Такие данные представила Государственная налоговая служба.

Отмечается, что сформирован реестр ККМ. В него вошли 33 модели машин. Заключены соглашения о взаимодействии Налоговой службы с 26 центрами технического обслуживания.

«Проводится работа по обеспечению доступных условий приобретения контрольно-кассовых машин, снижению цен на них и предоставлению в рассрочку. Для распространения и предоставления максимально доступных условий получения ККМ для субъектов предпринимательства ряд банков распространяют гибридные машины со встроенной функцией POS-терминала», — рассказали в ГНС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/285428/
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