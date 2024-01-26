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Экономика

НЭСК продлила акцию по списанию пени абонентам, погасившим долги

ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» объявило о продлении своей акции «Новый год без долгов». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Акция будет действовать до 31 января. Она проводится для бытовых потребителей (населения), бюджетных организаций и религиозных учреждений.

Условием является полное погашение задолженности за потребленную электроэнергию.

После завершения акции, с февраля, тем, кто полностью погасил долги, спишут пени. Их счета обновят без штрафных начислений. Исключением являются случаи, когда задолженность рассматривается в судебных органах или есть судебное решение по ней.

Абоненты могут узнать свой баланс в приложении «Мой свет» и на сайте НЭСК.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/285139/
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