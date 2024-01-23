По итогам ноября 2023 года государственный долг Кыргызстана (внешний и внутренний) составил $6 миллиардов 115,99 миллиона (544 миллиарда 550,43 миллиона сомов). Такие данные приводит Министерство финансов.

Как отмечается, $4 миллиарда 545,11 миллиона (404 миллиарда 683,78 миллиона сомов) — внешний долг, $1 миллиард 570,88 миллиона (139 миллиардов 866,65 миллиона сомов) — внутренний.

За месяц госдолг вырос на $115,4 миллиона. Внешний увеличился на $62,68 миллиона, внутренний — на $52,72 миллиона.

По итогам ноября государственный долг составил 50,48 процента к уточненному прогнозному ВВП.

Больше половины (52,8 процента) внешнего долга составляют многосторонние займы КР — $2 миллиарда 400,41 миллиона. Еще $2 миллиарда 82,89 миллиона (45,8 процента внешнего долга) страна должна в рамках двусторонних льготных кредитов. Из них 37,6 процента внешнего долга республики занимает задолженность Экспортно-импортному банку Китая, которая по итогам ноября составила $1 миллиард 708,37 миллиона.