ВВП Кыргызстана пересчитали. Министр экономики рассказал, зачем это нужно

Произведен перерасчет ВВП Кыргызстана по итогам 2022 года по новой методике. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.

По его словам, новый показатель роста экономики в 2022-м составляет 9 процентов. Это исторический момент. Впервые за годы независимости достигнуты подобные темпы роста с учетом сложной ситуации не только внутри республики, но и в мире.

«Перерасчет связан с процессом фискализации, пересчетом чистых налогов, оценки по потреблению внутренних продуктов, их переоценке и учете. Это дало нам дополнительный рост ВВП на 1,75 процента в прошлом году. По итогам 2023-го темп роста ВВП составил 6,2 процента», — рассказал Данияр Амангельдиев.