В Кыргызстане курс российского рубля снова сравнялся с сомом

За прошедшие выходные в Кыргызстане укрепился рубль и снова стал равен сому.

Сегодня коммерческие банки и обменные пункты столицы покупают российскую валюту по 1-1,003 сома, продают — по 1,01-1,03 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком в 1,0021 сома (снижение на 0,57 процента).

Евро за выходные также немного подорожал. Сегодня его покупают по 9,7-97,1 сома, продают — 97,6-98 сома. Официальный курс составляет 97,1506 сома.

Курс доллара остается практически на прежних позициях. Его покупают по 89,2-89,3 сома, продают — по 89,65-89,72 сома. Номинальный курс — 89,3175 сома (рос на 0,02 процента).

Казахский тенге остается стабильным. Курс покупки сегодня составляет 0,125-0,138 сома, продажи — 0,2-0,207 сома при официальном курсе в 0,1985 сома (рост на 0,4 процента).