В Евразийской экономической комиссии озвучили ключевые цифры развития ЕАЭС

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович назвал ключевые цифры, характеризующие развитие Евразийского экономического союза в минувшем четырехлетии. Об этом сообщается на сайте ЕЭК.

В 2020-2023 годах объем ВВП ЕАЭС увеличился на 4,1 процента, достигнув $2,2 триллиона. Промышленное производство выросло на 8,3 процента, в том числе в обрабатывающей промышленности — на 5,7 процента. Производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 11,8 процента. Объем взаимной торговли государств ЕАЭС за тот же период вырос в 1,5 раза.

Отмечается, что объем промышленного производства ЕАЭС в январе — ноябре 2023 года составил 103,8 процента к аналогичному периоду 2022-го. На долю России приходилось 87,6 процента общего объема промышленного производства ЕАЭС, Казахстана — 7,1 процента, Беларуси — 4,4 процента, Армении — 0,5 процента и Кыргызстана — 0,4 процента.