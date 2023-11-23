Цифра дня. 43,4 миллиарда сомов составил объем госзакупок с начала года

За девять месяцев 2023 года на портале госзакупок состоялись 65 тысяч 711 закупок на общую сумму 43,4 миллиарда сомов. Такие данные приводит Министерство финансов.

В том числе закуплены товары на 31,2 миллиарда сомов, работы — на 10 миллиардов сомов, услуги — на 2,1 миллиарда сомов и консультации — на 21 миллион сомов.

«С 1 января по 30 сентября 2023 года департаментом государственных закупок Министерства финансов КР наложены штрафные санкции на 126 закупающих организаций на 1 миллион 555 тысяч сомов, из которых 940 тысяч сомов оплачены», — рассказали в Минфине.