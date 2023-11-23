02:42
USD 89.43
EUR 97.09
RUB 0.97
Экономика

Цифра дня. 43,4 миллиарда сомов составил объем госзакупок с начала года

За девять месяцев 2023 года на портале госзакупок состоялись 65 тысяч 711 закупок на общую сумму 43,4 миллиарда сомов. Такие данные приводит Министерство финансов.

В том числе закуплены товары на 31,2 миллиарда сомов, работы — на 10 миллиардов сомов, услуги — на 2,1 миллиарда сомов и консультации — на 21 миллион сомов.

«С 1 января по 30 сентября 2023 года департаментом государственных закупок Министерства финансов КР наложены штрафные санкции на 126 закупающих организаций на 1 миллион 555 тысяч сомов, из которых 940 тысяч сомов оплачены», — рассказали в Минфине.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/280530/
просмотров: 1424
Версия для печати
Материалы по теме
В Джалал-Абаде хотят построить муниципальный кинотеатр за 51 миллион сомов
Более 33,4 миллиона сомов потратит Минобразования на интернет для школ страны
Мэрия Бишкека потратит более 715 миллионов сомов на строительство пансионата
Детский сад на 100 мест построят в селе Александровка Чуйской области
Аламединскому районному суду построят новое здание
В селе Кенеш Ошской области построят детсад за 46,4 миллиона сомов
В Нарыне построят школу за 168,6 миллиона сомов
В селе Бакай-Ата построят новую школу за 132 миллиона сомов
В селе Чорголо построят школу, а в Орноке — детский сад
Для судебных исполнителей хотят купить 50 автомобилей на 100 миллионов сомов
Популярные новости
Новое в&nbsp;Налоговом кодексе. Как это повлияет на&nbsp;рынки и&nbsp;кому снизили налоги Новое в Налоговом кодексе. Как это повлияет на рынки и кому снизили налоги
Токтогульское водохранилище. Объем воды чуть больше 8&nbsp;миллиардов кубометров Токтогульское водохранилище. Объем воды чуть больше 8 миллиардов кубометров
Россия на&nbsp;полгода введет запрет на&nbsp;экспорт бензина Россия на полгода введет запрет на экспорт бензина
Грузия увеличила экспорт легковых автомобилей в&nbsp;Кыргызстан в&nbsp;январе 2024 года Грузия увеличила экспорт легковых автомобилей в Кыргызстан в январе 2024 года
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
29 февраля, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
28 февраля, среда
23:47
YouTube Music разрешил пользователям скачивать песни на компьютер
23:20
Кыргызстанцы могут участвовать в стипендиальной заявке МИД Румынии
22:48
Глава кабмина пообещал турецкому бизнесу создать все условия для работы
22:27
Генассамблея ООН провозгласила 2027-й Международным годом устойчивого туризма
22:00
Чудаки парковки. Стоящие авто мешают работникам «Тазалыка» убирать снег с обочин