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Экономика

Акционерам отеля «Каприз» предложили выкупить государственную долю в нем

Совладельцам отеля «Каприз» предложили выкупить государственную долю. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель директора Госагентства по управлению госимуществом Эльдана Сатарова.

По ее словам, государство владеет чуть более 28 процентами пансионата «Каприз». Объект включен в число объектов приватизации.

«Привлечена независимая оценочная компания, которая определила стоимость госпакета акций. По закону другие владельцы отеля имеют преимущественное право приобретения объекта. ГАУГИ обратилось к ним с предложением. Вопрос в проработке», — рассказала Эльдана Сатарова.

Первый заместитель председателя ГАУГИ Медер Машиев рассказал, что стоимость госдоли в пансионате «Каприз» оценивается в 99,8 миллиона сомов. Кроме пансионата, на торги выставили компанию «СК Ресурс» стоимостью около 39 миллионов сомов. Она управляет гостиницей «Каприз-Каракол» на горнолыжной базе «Каракол».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/280407/
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