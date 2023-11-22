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Экономика

Цифра дня. 20,5 миллиарда сомов поступило в бюджет от управления госимуществом

С начала 2023 года от управления госимуществом в бюджет поступило 20 миллиардов 536 миллионов сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель директора Госагентства по управлению государственным имуществом Медер Машиев.

По его словам, в том числе поступили 16 миллиардов 770 миллионов сомов дивидендов, 201 миллион — прибыль госпредприятий, 142,3 миллиона — от аренды госимущества, 2 миллиарда 68 миллионов — от приватизации, 1 миллиард 335 миллионов — от дивидендов на госпакет акций за счет нефинансовых активов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/280346/
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