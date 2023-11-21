В госсобственность передадут 288 квартир в «Нижнем Джале»

Госагентству по управлению госимуществом передадут 288 квартир площадью более 15 тысяч квадратных метров, принадлежащих компаниям «Артис Глобал Ко ЛТД» и «Кыргыз Каганат». Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Акылбек Жапаров.

Жилую площадь будут передавать по соглашению, которое было подписано еще в 2018 году между компаниями «Артис Глобал Ко ЛТД» и «Кыргыз Каганат» и департаментом жилищно-гражданского строительства при Госстрое.

Стоимость квартир составляет 616 миллионов 85,6 тысячи сомов. Они расположены по адресу: город Бишкек, микрорайон 15 (возле «Нижнего Джала»), в пределах границ улиц Ахунбаева, Некрасова и Коперника.