02:37
USD 89.43
EUR 97.09
RUB 0.97
Экономика

Машины ликвидированного вора в законе Камчи Кольбаева продают с аукциона

Госагентство по управлению госимуществом объявило о проведении электронного аукциона по продаже шести автомобилей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В объявлении значится, что машины находятся в собственности кабинета министров. Однако ранее они принадлежали криминальному авторитету.

«Эти автомобили передала семья Камчыбека Асанбека на основании договора о безвозмездной передаче имущества в пользу государства», — рассказали 24.kg в агентстве.

Самые дорогие автомобили, которые выставили на аукцион, — BMW Alpina XB7 2021 года выпуска со стартовой стоимостью 18 миллионов сомов и Mercedes-Benz S600 2017 года выпуска за 25,5 миллиона сомов.

Кроме того, с молотка продадут Hyundai Genesis 2019 года выпуска (2,8 миллиона сомов), Kia Rio X-LINE 2019 года выпуска (1,15 миллиона сомов), Mercedes-Benz G500 2013 года выпуска (5,4 миллиона сомов) и Toyota Land Cruiser Prado 2005 года выпуска (1,25 миллиона сомов).

Аукцион пройдет 11 декабря 2023 года в онлайн-режиме на сайте электронной торговой площадки http://auctionetp.gov.kg.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/280279/
просмотров: 9815
Версия для печати
Материалы по теме
Аукциондо Камчы Көлбаевга таандык болгон беш автоунаа сатылды
Камчы Көлбаевге таандык 720 батир ыктырядуу түрдө мамлекетке өткөрүлдү
УКМК Көлбаев «Күрмөнтү цементти» көзөмөлдөп келгенин билдирди
УКМК: Камчы Көлбаевдин каражатына алынган 15 баш асыл тукум жылкылар аныкталды
Мамлекеттик бажы кызматынын 50гө жакын кызматкери иштен бошотулду
Көлбаевдин 500 миң долларлык асыл тукум жылкылары мамлекетке алынды
Садыр Жапаров Камчы Көлбаевдин жок кылынышын иликтөөнү тапшырды
Kaganat Resort эс алуу борборунун негиздөөчүлөрүнүн бири кармалды
1 миллиард долларга жакын. УКМК Камчы Көлбаевдин мүлкүн камакка алды
Кроме Камчи Кольбаева, в спецоперации по его задержанию никто не погиб
Популярные новости
Новое в&nbsp;Налоговом кодексе. Как это повлияет на&nbsp;рынки и&nbsp;кому снизили налоги Новое в Налоговом кодексе. Как это повлияет на рынки и кому снизили налоги
Токтогульское водохранилище. Объем воды чуть больше 8&nbsp;миллиардов кубометров Токтогульское водохранилище. Объем воды чуть больше 8 миллиардов кубометров
Россия на&nbsp;полгода введет запрет на&nbsp;экспорт бензина Россия на полгода введет запрет на экспорт бензина
Грузия увеличила экспорт легковых автомобилей в&nbsp;Кыргызстан в&nbsp;январе 2024 года Грузия увеличила экспорт легковых автомобилей в Кыргызстан в январе 2024 года
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
29 февраля, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
28 февраля, среда
23:47
YouTube Music разрешил пользователям скачивать песни на компьютер
23:20
Кыргызстанцы могут участвовать в стипендиальной заявке МИД Румынии
22:48
Глава кабмина пообещал турецкому бизнесу создать все условия для работы
22:27
Генассамблея ООН провозгласила 2027-й Международным годом устойчивого туризма
22:00
Чудаки парковки. Стоящие авто мешают работникам «Тазалыка» убирать снег с обочин