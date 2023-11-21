Машины ликвидированного вора в законе Камчи Кольбаева продают с аукциона

Госагентство по управлению госимуществом объявило о проведении электронного аукциона по продаже шести автомобилей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В объявлении значится, что машины находятся в собственности кабинета министров. Однако ранее они принадлежали криминальному авторитету.

«Эти автомобили передала семья Камчыбека Асанбека на основании договора о безвозмездной передаче имущества в пользу государства», — рассказали 24.kg в агентстве.

Самые дорогие автомобили, которые выставили на аукцион, — BMW Alpina XB7 2021 года выпуска со стартовой стоимостью 18 миллионов сомов и Mercedes-Benz S600 2017 года выпуска за 25,5 миллиона сомов.

Кроме того, с молотка продадут Hyundai Genesis 2019 года выпуска (2,8 миллиона сомов), Kia Rio X-LINE 2019 года выпуска (1,15 миллиона сомов), Mercedes-Benz G500 2013 года выпуска (5,4 миллиона сомов) и Toyota Land Cruiser Prado 2005 года выпуска (1,25 миллиона сомов).

Аукцион пройдет 11 декабря 2023 года в онлайн-режиме на сайте электронной торговой площадки http://auctionetp.gov.kg.