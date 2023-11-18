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Экономика

В Кыргызстане предлагают изменить правила проверок предпринимателей

Кабинет министров собирается изменить систему проверок субъектов предпринимательства. Соответствующий проект постановления кабмина вынесло на общественное обсуждение Министерство экономики и коммерции.

На портале proverka.gov.kg (система, где публикуют график предстоящих проверок бизнеса. — Прим. 24.kg) предлагается расширить информацию, публикуемую в открытом доступе, для удобства бизнеса и контролирующих органов. Хотят дать более полное определение термину «проверка», подразумевающее, что любые запросы информации от субъектов предпринимательства также подпадают под проведение проверок. Исключением из этого положения предлагается определить вводимый мониторинг, который представляет собой сбор данных для анализа риска и уровня безопасности в соответствующей области регулирования.

Для снижения коррупционных рисков, сокращения ресурсных затрат и нагрузки как на государственные органы, так и на бизнес предлагается внедрить механизм дистанционной проверки без физического контакта инспекторов с бизнесом.

«Поскольку организационная структура кабинета министров имеет тенденцию пересмотра и иногда представляет собой конструкцию, в которой одному органу могут быть поднадзорны несколько областей риска, рабочая группа пришла к выводу о необходимости внедрения принципа «один орган — одна проверка». Этот принцип подразумевает, что на основе рискориентированного подхода уполномоченные органы должны проводить проверки одного субъекта по всем областям риска одновременно. С учетом сложившейся практики составления и применения проверочных листов их понятие и требования к ним также предлагается изложить более точно», — отмечают в Минэкономики.

Поскольку и бизнесом, и уполномоченными органами отмечены трудности в использовании положений по назначению внеплановых проверок, проектом предлагается определить требования к заявлениям о назначении таких проверок, а также критерии оценки таких заявлений и уровни реагирования на них.

В проекте положения предусмотрен и механизм профилактических мер, направленных на смену ориентира проверок от выявления нарушений на их профилактику и предупреждение. Данный механизм направлен на установление новой роли проверяющих органов как органов, оказывающих консультации и информирование бизнеса с целью снижения рисков безопасности.

Еще одним новым механизмом является показатель эффективности работы проверяющих органов, которые будут направлены на оценку их деятельности, обеспечение безопасности жизни, здоровья, окружающей среды.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/280062/
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