Три КПП на границе с Таджикистаном признаны соответствующими нормам ЕАЭС

Пункты пропуска «Кайрагач», «Кара-Мык» и «Бор-Добо» на кыргызско-таджикской границе успешно прошли проверку на соответствие нормам Евразийского экономического союза. Об этом сообщает Таможенная служба.

Отмечается, что проводился мониторинг обустройства и материально-технического оснащения элементов таможенной инфраструктуры пунктов пропуска. В нем участвовали эксперты Евразийской экономической комиссии и уполномоченные представители государств — членов ЕАЭС.

«Результаты мониторинга показали, что мероприятия по модернизации таможенной инфраструктуры на этих пунктах пропуска выполнены в полном объеме. КПП соответствуют установленным требованиям ЕАЭС», — говорится в сообщении.