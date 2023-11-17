Все банки установили курс продажи рубля немного выше сома

Все коммерческие банки и обменные пункты столицы установили курс продажи российского рубля немного выше сома.

Сегодня рубль покупают по 0,98-0,99 сома, продают по 1,01-1,02 сома. Номинальный курс установлен на отметке в 1,044 сома (рост на 1,33 процента).

Отметим, что курс рубля стал выше сома впервые с начала июля. До этого он более четырех месяцев стоил меньше национальной валюты Кыргызстана. Курс рубля растет третий день подряд.

Самые важные новости 24.kg в наших каналах в Telegram и WhatsApp.