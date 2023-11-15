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Экономика

В Кыргызстане хотят продлить мораторий на проверки бизнеса еще на год

В Кыргызстане предлагают продлить срок действия моратория на проверки предпринимателей до конца 2024 года. Проект указа президента вынесло на общественное обсуждение Министерство экономики и коммерции.

Отмечается, что документ подготовлен для стабилизации экономической деятельности субъектов предпринимательства, обеспечения развития бизнес-среды, привлечения и улучшения инвестиционного климата, а также устранения необоснованного и излишнего вмешательства государственных органов в деятельность субъектов предпринимательства.

В Минэкономики отмечают, что наблюдается рост жалоб со стороны предпринимателей на действия правоохранительных органов, налоговых и уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок.

Бизнес просит устранить чрезмерное и необоснованное вмешательство госорганов в их деятельность.

Но для стимулирования устойчивого роста экономики и создания благоприятного инвестиционного климата и деловой среды нужно прекратить необоснованное вмешательство государственных органов в деятельность субъектов предпринимательства и создать благоприятные условия для развития бизнеса, улучшения инвестиционного климата, оказания поддержки экономической деятельности субъектов предпринимательства, обеспечения их правовой защиты.

«Проект указа предусматривает введение моратория на проверки субъектов предпринимательства до 31 декабря 2024 года, проводимые правоохранительными, налоговыми и другими уполномоченными органами, имеющими право на проверки. Введение моратория позволит минимизировать проведение необоснованных проверок субъектов предпринимателей и связанные с этим различные злоупотребления и направлен на сдерживание коррупционных механизмов, сопровождающих процесс проверок, снизить административную нагрузку», — уверены в Минэкономики и коммерции.

При этом ограничения не распространяются на проверки, осуществляемые:

  • в рамках уголовного и гражданского судопроизводства;
  • по заявлениям субъектов предпринимательства в соответствии с законодательством Кыргызстана;
  • по запросам государственных органов других стран;
  • по заявлениям физических и юридических лиц;
  • Таможенной службой в отношении товаров, находящихся под таможенным контролем.

Напомним, что мораторий на проверки бизнеса в Кыргызстане ввели с 1 января 2019-го на два года. В конце 2021-го срок продлен до 1 января 2022 года, а затем до конца 2023 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/279673/
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