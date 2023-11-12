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Экономика

В Бишкеке проверили цены на уголь: кара-кечинский стоит 4,7 тысячи сомов

В Бишкеке проверили цены на уголь. Об этом сообщили в Службе антимонопольного регулирования.

В ведомстве напомнили, что с 25 октября приказом Министерства экономики и коммерции введено временное государственное регулирование цен на уголь в Кыргызстане.

Службой проведен мониторинг в точках реализации угля по улице Мурманской и проспекту Дэн Сяопина. Нарушений не выявлено. Уголь Кара-Кече государственного предприятия «Кыргызкомур» реализуется по 4 тысячи 700 сомов, а импортный — по 6 тысяч 200 сомов.

В ведомстве добавили, что во исполнение протокольного поручения председателя кабинета министров Акылбека Жапарова служба на ежедневной основе проводит мониторинг цен на уголь, контроль за применением установленной максимальной стоимости, разъяснительную работу среди хозяйствующих субъектов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/279488/
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