16:36
USD 89.51
EUR 97.09
RUB 0.97
Экономика

За полгода переводы от мигрантов упали на треть. И могут сократиться еще

За шесть месяцев 2023 года чистый приток денежных переводов физических лиц, осуществляемых через системы переводов, сократился на 33,2 процента. Такие данные приводит Национальный банк.

При этом валовый приток денежных переводов снизился на 40,5 процента при значительном сокращении темпов оттока. Кроме того, существуют риски дальнейшего снижения объема поступающих денежных переводов, что может привести к сужению потребительского спроса.

«Фактические данные послужили основанием для актуализации прогноза по чистому притоку текущих трансфертов. Согласно обновленному прогнозу, снижение чистого притока частных трансфертов составит 6,1 процента. Ожидается значительное сокращение по притоку официальных трансфертов по сравнению с уровнем прошлого года», — отметили также в Нацбанке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274659/
просмотров: 4926
Версия для печати
Материалы по теме
В январе 2024 года мигранты перевели в Кыргызстан $259 миллионов
В Кыргызстане снизилось соотношение денежных переводов мигрантов к ВВП
В Кыргызстане аннулируют регистрацию кошелька Qiwi
В 2023 году мигранты перевели в Кыргызстан $2,7 миллиарда
Нацбанк включил в статистику переводы через карты и электронные кошельки
За месяц приток переводов от мигрантов в Кыргызстан вырос на $16,9 миллиона
За месяц приток переводов от мигрантов в Кыргызстан снизился на $100 тысяч
За месяц приток переводов от мигрантов в Кыргызстан вырос на $18,5 миллиона
Проблемы со SWIFT. Теперь Кыргызстану ограничения выставил и корейский банк
За месяц приток переводов от мигрантов в Кыргызстан снизился на $17,6 миллиона
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;апреля 2024 года изменится порог беспошлинного ввоза товаров в&nbsp;ЕАЭС С 1 апреля 2024 года изменится порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС
Теперь официально. Минэнерго предлагает повысить тарифы на&nbsp;свет с&nbsp;1&nbsp;мая Теперь официально. Минэнерго предлагает повысить тарифы на свет с 1 мая
В&nbsp;Кыргызстане снова подорожал доллар В Кыргызстане снова подорожал доллар
Майнинг в&nbsp;Кыргызстане. Когда чиновники запутались в&nbsp;заявлениях Майнинг в Кыргызстане. Когда чиновники запутались в заявлениях
Бизнес
Промокоды на&nbsp;авиабилеты от&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; Промокоды на авиабилеты от «Тинькофф»
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
23 марта, суббота
16:36
В Бишкеке прошел общегородской субботник В Бишкеке прошел общегородской субботник
16:07
Райыма Матраимова нашли в Баку. Он связан с иностранцами, готовившими покушение
16:04
Теракт в «Крокус Сити Холле». Число погибших увеличилось до 115 — СК России
16:02
В Бишкеке задержаны иностранцы. Готовили покушение на руководство Кыргызстана
16:00
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения