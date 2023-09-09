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Экономика

Торговля на Wildberries. Какие жалобы есть у кыргызского бизнеса

На площадке Министерства экономики и коммерции прошла встреча предпринимателей Кыргызстана и представителей маркетплейса Wildberries. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обсуждены вопросы, связанные с деятельностью платформы Wildberries, включая вопросы логистики и улучшения условий доставки товаров из Кыргызстана. Заместитель министра Назарбек Малаев озвучил проблемы кыргызских предпринимателей по использованию данной площадки для осуществления онлайн-продаж.

Бизнес обратил внимание на вопросы по защите прав продавцов, пересмотра применения штрафов, дополнительных требований по документам и технических вопросов работы системы.

Назарбек Малаев выразил готовность министерства к содействию и поддержке дальнейшего развития сотрудничества для решения имеющихся вопросов.

В свою очередь представители компании Wildberries подчеркнули, что на сегодня у компании нет проблем с отгрузкой товаров из Кыргызстана. Она перешла на новый формат логистики. Товары поставляются по железной дороге.

«По итогам встречи стороны договорились усилить работу рабочей группы, которая будет заниматься активным решением всех проблемных вопросов, выявленных в ходе данной встречи, а также провести круглый стол с участием бизнеса. Это важный шаг, который подчеркивает готовность оперативно реагировать на любые проблемы и сложности, с которыми сталкиваются отечественные предприниматели», — отметили в Минэкономики и коммерции.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274656/
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