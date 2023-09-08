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Экономика

Минэкономики: Проблем с отгрузкой товаров из Кыргызстана на Wildberries нет

«На сегодня у Wildberries нет проблем с отгрузкой товаров из Кыргызстана», — сообщил 24.kg заместитель министра экономики и коммерции Назарбек Малаев.

По его словам, от предпринимателей поступали сообщения о сложностях. Это было в период скопления грузовиков на кыргызско-казахской границе. Чтобы решить проблему, создали рабочую группу. Она в режиме видео-конференц-связи обсуждает все возникающие сложности с представителями маркетплейса.

«На сегодня Wildberries перешел на новый формат логистики. Товары поставляют по железной дороге. Следующая отгрузка будет в воскресенье. Рабочая группа работает постоянно, чтобы решать возникающие проблемы», — заверил Назарбек Малаев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274595/
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