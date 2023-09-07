Число работников Кумтора выросло на 1,1 тысячи человек

За четыре года число персонала на золоторудном месторождении Кумтор выросло на 33 процента, или на 1 тысячу 156 человек. Об этом свидетельствуют данные с сайта компании.

С 2017 года на предприятии взяли курс на сокращение расходов на производство золота. В том числе постепенно сокращали штат, чтобы снизить административные расходы. В итоге в 2019 году на Кумторе работало 3 тысячи 467 человек: 2 тысячи 637 штатных сотрудников и 830 представителей подрядных организаций. Число сотрудников уменьшилось на 173 человека, в том числе подрядчиков сократили на 117 человек.

Теперь ситуация изменилась, и сейчас на Кумторе работает 4,6 тысячи человек.

Если по итогам 2019 года на Кумторе было 3 тысячи 467 сотрудников, то к 2023-му их число выросло до 4 тысяч 623. В том числе сотрудники самого ЗАО «Кумтор Голд Компании» составляют 3 тысячи 417 человек, подрядных организаций — 1 тысяча 206. В 2019 году их было 2 тысячи 637 штатных и 830 подрядчиков.

Таким образом, число штатных сотрудников выросло на 780 (на 29,5 процента) и подрядных — на 376 (45,3 процента).

Напомним, аудиторские сведения показывают рост административных расходов, куда входит и заработная плата. Если в 2021-м показатель был чуть больше $8 миллионов, то в прошлом году он вырос почти в два раза — до $15,9 миллиона.