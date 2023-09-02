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Экономика

Уголь с месторождения Кара-Кече запретят продавать в Бишкеке

Минэнерго совместно с мэрией работает над запретом на продажу и сжигание кара-кечинского угля на территории Бишкека. Информацию об этом 24.kg подтвердил заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев.

По его словам, замещать твердое топливо с Кара-Кече планируют импортным качественным калорийным углем. Предварительно это будет казахстанское топливо. Кроме высокой калорийности, есть условие о том, чтобы оно стоило не более 6 тысяч сомов. Предварительно это может быть уголь «Каражыра», «Шабыркуль» или «Жалын».

«Договоренности с казахстанскими поставщиками уже есть. Поставки начнутся ориентировочно с середины сентября, потому что сейчас особого спроса на твердое топливо у населения нет», — рассказал Таалайбек Байгазиев.

Он отметил, что уголь с месторождения Кара-Кече будут поставлять в Чуйскую, Нарынскую и Иссык-Кульскую области. Сейчас «Кыргызкомур» в первую очередь везет его в районы Нарынской области, где раньше начинается зима. Кроме того, ведется работа по поставке твердого топлива в котельные и коммунальные предприятия.

Замминистра энергетики подтвердил, что Кыргызстан все-таки введет запрет на экспорт отечественного угля. «Постановление по этому вопросу сейчас на стадии согласования и подписания», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274027/
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