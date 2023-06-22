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Экономика

Райффайзенбанк с 3 июля ограничит переводы в евро в Кыргызстан

Райффайзенбанк ограничил перевод исходящих платежей в евро на счета в другие российские банки, а также в кредитные организации из ряда стран не из списка «недружественных». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт банка.

В связи с вводимыми на стороне банков-корреспондентов ограничениями с 3 июля исходящий платеж в евро в другой банк не получится провести, если банк получателя находится в одной из следующих стран: Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Иордания, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

Новые условия касаются клиентов — физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц.

Ограничение распространяется на исходящие переводы в евро на собственные счета клиентов, открытые в других банках в одной из перечисленных стран. Банк рекомендует клиентам изменить валюту исходящего перевода или использовать другие способы для осуществления платежа.

Новые условия не касаются переводов в евро между клиентами Райффайзенбанка в России. Они по-прежнему могут перевести евро между своими счетами в Райффайзенбанке или отправить их другому клиенту Райффайзенбанка.

Ранее в июне банк ввел комиссию за зачисление средств из других банков в долларах США на счета физических лиц в размере 50 процентов от суммы перевода, но не более $500.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/268682/
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