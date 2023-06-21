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Экономика

С начала июня рис в Кыргызстане подорожал на 8 сомов

За полмесяца стоимость среднезерного риса в Кыргызстане выросла на 8,03 сома. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Если на 31 мая продукт стоил 120,85 сома, то на 16 июня цена выросла до 128,88 сома. На сегодня самый дорогой рис продают в городах Кара-Суу (163,57 сома), Исфане (149,78 сома) и Джалал-Абаде (143,45 сома), а самый дешевый — в городах Узгене (89 сомов), Токмаке (113,25 сома) и Ноокате (114,02 сома).

С начала года цены на среднезерный рис выросли в среднем по стране на 35 сомов. Больше всего по сравнению с ценами на 2 января 2023 года он подорожал в селе Покровке Манасского района (на 47,23 сома), городах Исфане (46,55 сома) и Балыкчи (43,69 сома).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/268575/
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