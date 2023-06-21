Завод по производству инсулина: что известно о новом грандиозном проекте

В Кыргызстане собрались строить завод по производству инсулина и других жизненно важных лекарств. Проект грандиозный и обещает не только миллионные инвестиции, но и рабочие места и решение проблем с поставками медикаментов.

Редакция 24.kg собрала все, что известно на сегодня о самом проекте, сроках его реализации и инвесторах.

Завод на территории СЭЗ

Между кабинетом министров и компанией BIOPHARMAX BV подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта «Индустриальный парк наук о жизни». Документ предусматривает строительство фармацевтического комплекса, включающего завод по производству инсулина и других лекарственных препаратов, соответствующего требованиям правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза.

Кроме того, будут возведены лаборатории, обучающий центр и складские помещения. Все объекты будут располагаться на территории Кыргызстана.

«Благодаря реализации проекта в стране будут производить инсулин и другие препараты, большинство из которых входит в национальный перечень жизненно важных лекарственных средств КР, а также лекарства, не производимые на территории республики. Кроме того, строительство современного фармацевтического комплекса позволит оказать мультипликативный эффект для привлечения новых инвесторов, учитывая скорое развитие технологий в фармацевтической сфере», — подчеркнули в Минэкономики.

Планируется, что завод построят на территории свободной экономической зоны «Бишкек». Начать планируется со строительства складов, которые будут отвечать всем международным стандартам. Ожидается, что их площадь будет более 4 тысяч квадратных метров. Склады могут быть возведены до конца 2023 года.

Размер инвестиций составит $150 миллионов, ожидается создание 1 тысячи рабочих мест. Завод может быть построен в течение 3,5 года.

«Производимые лекарства будут соответствовать всем международным стандартам и требованиям. Сегодня, по статданным, Кыргызстан ввозит 97 процентов лекарственных средств извне. Поэтому основная задача — поменять ситуацию. Не только обеспечить потребности страны, но и больше экспортировать препаратов, чем импортировать», — рассказал журналистам генеральный директор компании Biopharmax AВА в Кыргызстане Жыргалбек Сагынбаев.

Чем известен инвестор

Из открытых источников известно, что BIOPHARMAX BV находится в городе Амстердаме (Нидерланды). Компания является филиалом израильской BIOPHARMAX GROUP LTD, у которой есть также представительства на Мальте, в США, Индии.

Основной вид деятельности — проектирование, строительство и реализация фармацевтических, биотехнических и химических заводов и установок, реализация проектов, а также холдинговая и финансовая деятельность.

«На протяжении более 40 лет Biopharmax обслуживает лидеров отрасли по всему миру и приобрела уникальные возможности в области разработки процессов и проектов, связанных с передачей технологий. Biopharmax предоставляет решения под ключ, объединяя все комплексные дисциплины под одной крышей. Предоставление полного спектра услуг, необходимых для проектирования и реализации вашего нового производственного объекта, что приводит к эффективным по времени, экономически эффективным, индивидуальным и высокооптимизированным проектам», — говорится на сайте организации.

Недавно компания подписала соглашение об открытии своего представительства и в Азербайджане.

Из горнорудки в фармацию

Представители компании в Кыргызстане уже успели провести первую пресс-конференцию и рассказать о планах. Правда, есть несколько моментов, которые вызвали вопросы. Пока никакой информации о компании Biopharmax AВА в открытых источниках КР и базе данных Министерства юстиции нет.

Вариантов два: либо компания еще официально не зарегистрировала свое представительство, либо регистрация проходила под другим названием.

Генеральным директор Biopharmax AВА является Жыргалбек Сагынбаев. Фигура в Кыргызстане известная. С фармацевтическим бизнесом ранее он никак не был связан, а являлся... председателем Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.

Известно, что в декабре 2020 года в распоряжении журналистов оказался документ о якобы поддельном дипломе Жыргалбека Сагынбаева. Говорилось даже о возбуждении уголовного дела по статье «Подделка документов — использование заведомо подложного официального документа». Сам Жыргалбек Сагынбаев тогда назвал информацию фейком.

В марте 2022 года сообщалось о задержании экс-главы ГКПЭН.

Информацию журналистам подтвердил официальный представитель главного надзорного органа Сирожиддин Камолидинов. «В период работы главой ГКПЭН он незаконно выплатил сотрудникам более 5 миллионов сомов в виде премий. Полная информация будет предоставлена позже», — пояснил он.

Чем закончилось то дело, неизвестно. Но через месяц после новостей о задержании появилась новость о том, что Жыргалбек Сагынбаев является вице-президентом ОАО «Кыргызиндустрия». Теперь вот новое назначение.