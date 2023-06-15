16:16
USD 89.34
EUR 96.81
RUB 0.97
Экономика

В Кыргызстане построят завод по производству инсулина

Фото Министерства экономики. Подписано инвестсоглашение по проекту «Индустриальный парк наук о жизни»

Сегодня между кабинетом министров и компанией BIOPHARMAX BV подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта «Индустриальный парк наук о жизни». Об этом сообщили в Министерстве экономики и коммерции.

Документ предусматривает строительство фармацевтического комплекса, включающего завод по производству инсулина и других лекарственных препаратов, соответствующего требованиям правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза. Кроме того, будут возведены лаборатории, обучающий центр и складские помещения. Все объекты будут располагаться на территории Кыргызстана.

«Благодаря реализации проекта в стране будут производить инсулин и другие препараты, большинство из которых входит в Национальный перечень жизненно важных лекарственных средств КР, а также лекарства, не производимые на территории республики. Кроме того, строительство современного фармацевтического комплекса позволит оказать мультипликативный эффект для привлечения новых инвесторов, учитывая скорое развитие технологий в фармацевтической сфере», — подчеркнули в Минэкономики.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/268218/
просмотров: 6756
Версия для печати
Материалы по теме
В Кара-Балте готовятся запустить фабрику по изготовлению текстильного полотна
Кыргызстан хочет привлечь инвестиции из Кореи для финансирования проектов
Законы об инвестициях поменяют. Создана рабочая группа
В Кыргызстане запустили интерактивную инвестиционную карту
Цифра дня. 11 компаниям одобрили инвествизы в 2023 году
А где рост? Приток инвестиций в Кыргызстан снизился на треть
За девять месяцев 2023 года приток инвестиций в КР составил $654,6 миллиона
Нацагентство по инвестициям сопровождает 12 проектов на $2,3 миллиарда
Кабмин в начале 2024 года займется привлечением инвестиций
Увеличить размер инвестиций малых проектов ГЧП предлагают чиновники
Популярные новости
Платежная система Кыргызстана прекращает обслуживание карт &laquo;Мир&raquo; Платежная система Кыргызстана прекращает обслуживание карт «Мир»
В&nbsp;Кыргызстане снизился курс покупки доллара США В Кыргызстане снизился курс покупки доллара США
Дачникам предложили узаконить участки, но&nbsp;сделать это почти нереально Дачникам предложили узаконить участки, но сделать это почти нереально
Токтогульское водохранилище. Накопление идет, но&nbsp;расслабляться рано Токтогульское водохранилище. Накопление идет, но расслабляться рано
Бизнес
Если вы&nbsp;еще этого не&nbsp;сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас Если вы еще этого не сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; напоминает об&nbsp;отключении платежной системы &laquo;МИР&raquo; ЗАО «МПЦ» напоминает об отключении платежной системы «МИР»
Купите смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите Infinix за&nbsp;полцены! Купите смартфон в O!Store и получите Infinix за полцены!
Кредит на&nbsp;газификацию под 8&nbsp;процентов от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo;! Кредит на газификацию под 8 процентов от «РСК Банка»!
6 апреля, суббота
16:02
Кыргызстан направил 300 тонн гумпомощи пострадавшим от паводков в Казахстане Кыргызстан направил 300 тонн гумпомощи пострадавшим от ...
16:00
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
15:39
Порвался флаг близ Бишкека
15:10
Издеваются и унижают. Махабат Тажибек кызы заявила о физическом насилии в СИЗО
15:06
Акылбек Жапаров призвал фонды развития активнее поддерживать проекты