В Кыргызстане построят завод по производству инсулина

Сегодня между кабинетом министров и компанией BIOPHARMAX BV подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта «Индустриальный парк наук о жизни». Об этом сообщили в Министерстве экономики и коммерции.

Документ предусматривает строительство фармацевтического комплекса, включающего завод по производству инсулина и других лекарственных препаратов, соответствующего требованиям правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза. Кроме того, будут возведены лаборатории, обучающий центр и складские помещения. Все объекты будут располагаться на территории Кыргызстана.

«Благодаря реализации проекта в стране будут производить инсулин и другие препараты, большинство из которых входит в Национальный перечень жизненно важных лекарственных средств КР, а также лекарства, не производимые на территории республики. Кроме того, строительство современного фармацевтического комплекса позволит оказать мультипликативный эффект для привлечения новых инвесторов, учитывая скорое развитие технологий в фармацевтической сфере», — подчеркнули в Минэкономики.