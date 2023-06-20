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Экономика

Кыргызстан сможет нарастить экспорт товаров в Великобританию

Кыргызстан теперь может экспортировать более 8 тысяч товаров в Великобританию по сниженным или обнуленным тарифам и на упрощенных условиях в рамках Схемы торговли для развивающихся стран (DCTS), которая вступила в силу 19 июня 2023 года. Об этом сообщает посольство Великобритании в Кыргызстане.

По данным британской статистики, общий объем торговли (товары и услуги) между Кыргызстаном и Великобританией составил $54 миллиона в 2022 году. С вступлением в силу новой схемы у КР появилась возможность увеличить свой экспорт, так как практически вся номенклатура кыргызского экспорта имеет право на беспошлинный или льготный доступ в Великобританию.

«Мы хотим и дальше укреплять наши связи, не только политические, но и экономические за счет расширения торговли. Благодаря DCTS, щедрой торговой схеме правительства Великобритании, у нас есть прекрасная возможность еще больше укрепить наши экономические связи и диверсифицировать экспорт Кыргызстана», — отметила временная поверенная в делах Великобритании Энн Хэрриган.

В апреле 2023 года посольство Великобритании организовало кыргызскую торговую миссию в качестве первого шага к раскрытию потенциала DCTS для Кыргызстана. Программа визита сосредоточена на сельскохозяйственном и текстильном секторах, которые наиболее актуальны для Кыргызстана. Участники узнали о преимуществах схемы и установили связи с потенциальными партнерами и покупателями из Великобритании.

Предусмотрены дополнительные мероприятия по дальнейшему продвижению и разъяснению DCTS среди граждан Кыргызстана и бизнес-ассоциаций.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/268549/
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