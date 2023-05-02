Первую лицензию на работу казино выдали в Кыргызстане

В Кыргызстане выдали лицензию на работу первого в стране казино. Об этом сообщил сайт Госфиннадзора.
Документы получило ОсОО «ГРАНД КАЗИНО». Оно заплатило за лицензию 84 миллиона сомов.
Согласно данным Министерства юстиции, руководителем и учредителем компании является Адилет Абдыманапов. Фирма прошла регистрацию в Бишкеке в ноябре прошлого года.
Напомним, рассмотрение проекта закона, легализующего игорную деятельность, вызвало немало споров в обществе. Противники его принятия провели акции протеста в столице и регионах.
Споры возникли и в Жогорку Кенеше. Принять закон об игорной деятельности парламент смог только с пятой попытки. Депутаты от фракции Адахана Мадумарова отказались голосовать и фактически блокировали процедуру.
Президент Садыр Жапаров подписал закон о казино 30 июня 2022-го.