Первую лицензию на работу казино выдали в Кыргызстане

В Кыргызстане выдали лицензию на работу первого в стране казино. Об этом сообщил сайт Госфиннадзора.

Документы получило ОсОО «ГРАНД КАЗИНО». Оно заплатило за лицензию 84 миллиона сомов.

Согласно данным Министерства юстиции, руководителем и учредителем компании является Адилет Абдыманапов. Фирма прошла регистрацию в Бишкеке в ноябре прошлого года.

Напомним, рассмотрение проекта закона, легализующего игорную деятельность, вызвало немало споров в обществе. Противники его принятия провели акции протеста в столице и регионах.

Споры возникли и в Жогорку Кенеше. Принять закон об игорной деятельности парламент смог только с пятой попытки. Депутаты от фракции Адахана Мадумарова отказались голосовать и фактически блокировали процедуру.