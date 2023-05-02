03:55
USD 89.27
EUR 96.91
RUB 1.00
Экономика

Первую лицензию на работу казино выдали в Кыргызстане

В Кыргызстане выдали лицензию на работу первого в стране казино. Об этом сообщил сайт Госфиннадзора.

Документы получило ОсОО «ГРАНД КАЗИНО». Оно заплатило за лицензию 84 миллиона сомов.

Согласно данным Министерства юстиции, руководителем и учредителем компании является Адилет Абдыманапов. Фирма прошла регистрацию в Бишкеке в ноябре прошлого года.

Напомним, рассмотрение проекта закона, легализующего игорную деятельность, вызвало немало споров в обществе. Противники его принятия провели акции протеста в столице и регионах.

Споры возникли и в Жогорку Кенеше. Принять закон об игорной деятельности парламент смог только с пятой попытки. Депутаты от фракции Адахана Мадумарова отказались голосовать и фактически блокировали процедуру.

Президент Садыр Жапаров подписал закон о казино 30 июня 2022-го.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/264646/
просмотров: 9559
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане выданы две лицензии на открытие онлайн-казино
Почему в бюджет не поступили 2 миллиарда сомов от казино, интересуется депутат
Минцифры Кыргызстана планирует закрыть все онлайн-казино, не имеющие лицензии
Новый закон о казино будет работать в интересах отдельных людей — депутат
От двух до пяти лет. Посещающих казино граждан Кыргызстана предлагают наказывать
В Минэкономики рассказали, как кыргызстанцам закроют доступ к онлайн-казино
С начала года от казино в бюджет поступило 58,9 миллиона сомов налогов
Цифра дня. 60 миллионов сомов налогов поступило от игорной деятельности
Кабмин хочет запретить работу игровых автоматов и букмекерских контор вне казино
За четыре месяца от казино в бюджет поступило 46,3 миллиона сомов налогов
Популярные новости
Курс российского рубля и&nbsp;кыргызского сома практически сравнялся Курс российского рубля и кыргызского сома практически сравнялся
Решение принято.&nbsp;100 процентов акций &laquo;Халык банк Кыргызстан&raquo; хотят продать Решение принято. 100 процентов акций «Халык банк Кыргызстан» хотят продать
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;13&nbsp;ноября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 ноября
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;15&nbsp;ноября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 ноября
Бизнес
MEGA запустила базовую станцию в&nbsp;высокогорном селе Тегерек-Саз MEGA запустила базовую станцию в высокогорном селе Тегерек-Саз
Льготные кредиты от&nbsp;8&nbsp;процентов для газификации от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo; и&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Льготные кредиты от 8 процентов для газификации от «РСК Банка» и «Айыл Банка»
Интернет-роуминг от&nbsp;MEGA: БЕЗграничная связь по&nbsp;самой доступной цене Интернет-роуминг от MEGA: БЕЗграничная связь по самой доступной цене
В&nbsp;Грузию с&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo;! Участвуй в&nbsp;акции! В Грузию с «РСК Банком»! Участвуй в акции!
17 ноября, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
16 ноября, четверг
23:44
1,2 терабита в секунду. В Китае появился самый быстрый в мире интернет
23:19
Куда звонить, если столкнулись с нарушением прав и коррупцией в органах пробации
22:43
Завтра утром в Бишкеке не будут курсировать троллейбусы
22:40
Ассоциация разработчиков программного обеспечения откроет IT-академии на юге
22:19
В Ингушетии кыргызстанца обвиняют в организации незаконной миграции