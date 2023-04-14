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Экономика

Глава Госбанка развития Евгения Судец подала в отставку

Председатель правления ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики» Евгения Судец 13 апреля написала заявление об увольнении по собственному желанию. Информацию об этом подтвердили в Госагентстве по управлению государственным имуществом.

Ведомству пришлось провести срочное внеплановое заседание совета директоров Госбанка развития. На нем акционеры приняли отставку Евгении Судец. Она проработала в должности чуть больше трех месяцев.

Кто займет вакантное место, пока неизвестно. Но в повестке дня заседания комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике вынесен вопрос о кандидатуре в состав совета директоров ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики».

На совместном заседании двух парламентских комитетов по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции и по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев попросил обратить внимание на кадры Алексея Ширшова. Он рассказал, что издание «ПолитКлиника» провело журналистское расследование, где выяснило, что одну из сотовых компаний возглавляют приближенные сына беглого президента Курманбека Бакиева Максима. До этого кабмин создал Госбанк развития, который возглавила Евгения Судец, получив кыргызское гражданство.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/263334/
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