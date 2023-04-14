Нацбанк провел первую в апреле интервенцию. Снова продавал доллары

Национальный банк впервые в апреле вышел на валютный рынок с интервенцией. Об этом сообщается на сайте НБ КР.

Всего продали $7 миллионов 550 тысяч с расчетами в дату сделки и $38 миллионов 550 тысяч с расчетами, отличными от даты сделки.

Отметим, что обменный курс доллара к сому в коммерческих банках остается неизменным. Его покупают по 87,4-87,5 сома, продают — по 88,3-88,32 сома. А вот номинальный курс, установленный Нацбанком, впервые за месяц вырос. На сегодня он составляет 87,5138 сома (рост — на 0,11 процента).

С начала года НБ КР провел семь интервенций по продаже долларов на общую сумму в $353 миллиона 470 тысяч.