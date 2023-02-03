В Бишкеке теневой оборот криптовалюты ежедневно составляет от $5 до $10 миллионов. Об этом заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на ежегодном международном форуме Digital Almaty (Казахстан).

По его словам, вводимые ограничения на банковский сектор придали существенный импульс развитию криптовалюты в регионе.

«Наши крупные производители, те же самые представители легкой промышленности, вовсю используют стейблкоины для взаиморасчетов с заказчиками и поставщиками сырья в России и Китае», — сказал Акылбек Жапаров.

Стейблкойн — общее название криптовалют, обменный курс которых стараются стабилизировать, например привязывая котировки к обычным валютам или биржевым товарам.