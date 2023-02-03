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Экономика

Цифра дня. $10 миллионов достигает теневой оборот криптовалюты в день в Бишкеке

В Бишкеке теневой оборот криптовалюты ежедневно составляет от $5 до $10 миллионов. Об этом заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на ежегодном международном форуме Digital Almaty  (Казахстан).

По его словам, вводимые ограничения на банковский сектор придали существенный импульс развитию криптовалюты в регионе.

«Наши крупные производители, те же самые представители легкой промышленности, вовсю используют стейблкоины для взаиморасчетов с заказчиками и поставщиками сырья в России и Китае», — сказал Акылбек Жапаров.

Стейблкойн — общее название криптовалют, обменный курс которых стараются стабилизировать, например привязывая котировки к обычным валютам или биржевым товарам.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/257461/
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