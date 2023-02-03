Аудит Кумтора выявил, что при Тенгизе Болтуруке изготовлено 25 золотых медалей

За период временного внешнего управления на «Кумторе» изготовлено 25 золотых медалей на сумму $62,2 тысячи. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты по итогам аудита компании «Кумтор Голд Компани» во время внешнего управления.

Из 25 медалей девять стоимостью $10,5 тысячи уже отсутствуют. Остальные хранятся в кассе. Счетная палата считает траты на них неоправданными расходами.

Рекомендация СП КР по этому поводу максимально краткая и понятная: прекратить инвестировать в проекты, не приносящие доходы для управления ЗАО «Кумтор Голд Компани».

Напомним, Счетная палата наконец опубликовала отчет об аудите Кумтора в период внешнего управления. Документ содержит более 100 страниц.

Бывшего внешнего управляющего «Кумтором» Тенгиза Болтурука и Рыспека Токтогулова отстранили от всех должностей именно после этого отчета. Сообщалось, что Генеральная прокуратура начала детальную проверку. Результатом ее стали три уголовных дела с предварительным ущербом государству в 1 миллиард сомов. В итоге бывший внешний управляющий «Кумтором» задержан и водворен в СИЗО ГКНБ до 10 марта 2023 года. Сам Тенгиз Болтурук свою вину не признает. Он заявил, что все обвинения ложные. Его адвокат говорит, что обвиняемый готов сотрудничать со следствием.