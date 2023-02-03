Аудит Кумтора. Решение о подземной добыче золота принято без подсчетов

Временным внешним управляющим принято решение о начале подземной разработки добычи золота на Кумторе, которое нигде не оформлено. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты по итогам аудита компании «Кумтор Голд Компани» в период внешнего управления.

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Отмечается, что даже заключен трудовой договор с менеджером проекта подземной разработки. Но при этом еще в 2012 году правлением ЗАО «КГК» решено списать $180,7 миллиона на затраты по строительству инфраструктуры для подземной добычи на месторождении. Позже, в 2014-м, «Кумтор» отказался от подземной разработки, поскольку проект становился дороже.

«При отсутствии технико-экономического обоснования проекта, анализа и результатов решением временного внешнего управляющего осуществлены затраты на подземную разработку с включением их в бюджет капитальных проектов на 2022-й. По состоянию на 30 июня прошлого года фактические затраты на реализацию проекта составили $1 миллион 357,9 тысячи при утвержденной по плану сумме $25 тысяч 157», — говорится в отчете.

Кабинету министров рекомендовано рассмотреть вопрос по факту принятия решения временным внешним управляющим о подземной разработке добычи золота при отсутствии ТЭО, а также о целесообразности продолжения работ в данном направлении.

Тенгиза Болтурука и Рыспека Токтогулова отстранили от всех должностей. Сообщалось, что Генеральная прокуратура начала детальную проверку. Результатом ее стали три уголовных дела с предварительным ущербом государству в 1 миллиард сомов. В итоге бывший внешний управляющий «Кумтором» задержан и водворен в СИЗО ГКНБ до 10 марта 2023-го. Сам Тенгиз Болтурук свою вину не признает. Он заявил, что все обвинения ложные. Его адвокат говорит, что обвиняемый готов сотрудничать со следствием.