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Экономика

Цифра дня. 297,4 миллиона кодов маркировки товаров выдано в 2022 году

В 2022 году автоматизированной информационной системой «Маркировка товаров» выдано 297,4 миллиона кодов маркировки товаров средствами цифровой идентификации. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

Отмечается, что для табачной продукции выдано 261,4 миллиона кодов, алкогольной продукции — 35,9 миллиона кодов, для текстильной продукции — 103,3 тысячи кодов.

В системе «Маркировка товаров» зарегистрированы и получают коды маркировки более 70 производителей и импортеров товаров.

Напомним, с 1 июля 2021 года на территории Кыргызстана введена обязательная маркировка на алкогольную и табачную продукцию, с 1 января 2023-го — на пивную продукцию.

«Цель маркировки товаров — полная прослеживаемость пути товара от изготовителя до конечного потребителя, создание условий для развития отечественного бизнеса, защита населения от некачественных товаров, а также обеспечение беспрепятственной поставки маркированных товаров в страны — члены ЕАЭС», — рассказали в ГНС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/257292/
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