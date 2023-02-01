Для поддержания тарифа «Газпром Кыргызстан» субсидировал 5 миллиардов сомов

Сумма субсидий для поддержания социально ориентированного тарифа на природный газ уже превысила 5 миллиардов сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции, организованной 24.kg, сообщил заместитель генерального директора компании «Газпром Кыргызстан» по экономике и финансам Арзымат Алдаяров.



По его словам, тариф на газ в Кыргызстане — один из самых низких в регионе. Когда компания начинала работать в стране, то тариф покрывал только 60 процентов от себестоимости. В него не был заложен фонд оплаты труда сотрудников. Их зарплаты 5—6 лет дотировало ПАО «Газпром».



«На сегодня дефицит тарифа составляет примерно 1,5 сома. Мы не требуем, чтобы сегодня же тариф подняли. Понимаем, что это сложный вопрос. Тут нужно политическое решение. Газотранспортная отрасль такова, что в ее работу все равно нужно вкладывать деньги. Мы в любом случае будем нести расходы. Свою доходность мы поднимаем за счет увеличения объемов реализации. Даже если тариф останется на сегодняшнем уровне, мы свою работу по газификации страны не будем останавливать», — заключил Арзымат Алдаяров.