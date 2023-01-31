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Экономика

Цифра дня. 18,6 миллиарда сомов составил объем сделок на Фондовой бирже

В 2022 году на торговой площадке Кыргызской фондовой биржи провели сделки на 18 миллиардов 611,18 миллиона сомов. Об этом сообщил журналистам президент КФБ Медет Назаралиев.

По его словам, всего совершено 2 тысячи 17 сделок. Это исторический показатель по объему торгов. Он почти в два раза больше, чем в 2021-м. Основной объем торгов пришелся на фондовый рынок — 17 миллиардов 834,3 миллиона сомов. Из них 97,86 процента составили акции.

По итогам года индекс КФБ достиг отметки в 2312,5964 пункта. Рыночная капитализация листинговых компаний составила 80,6 миллиарда сомов. Это на 57,7 процента больше уровня 2021-го.

На торговой площадке Кыргызской фондовой биржи запущены сектора драгметаллов, товарно-сырьевой и устойчивого развития. Подписано соглашение о торговле золотыми слитками. Теперь ежедневно на площадке КФБ выставляются золотые мерные слитки НБ КР весом от 1 до 100 граммов.

В товарно-сырьевом секторе в прошлом году провели шесть сделок на сумму более 776 миллионов сомов. Сделки проходили среди таких товаров, как свекловичная меласса и белый сахар.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/257121/
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