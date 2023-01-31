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Экономика

Аида Карабаева: Нацбанк проводит интервенции не для заработка

«Национальный банк проводит интервенции не для того, чтобы заработать», — заявила сегодня на пресс-конференции официальный представитель НБ КР Аида Карабаева.

По ее словам, интервенции проводятся для сглаживания резких скачков курса валюты.

При этом Аида Карабаева отметила, что по итогам 2022-го прибыль Нацбанка предварительно оценивается в 9 миллиардов сомов. Точную сумму регулятор назовет после подтверждения внешним аудитором.

«Что касается интервенций, то в прошлом году мы продали на рынке около $486 миллионов. Были и обратные интервенции по покупке на $190,7 миллиона. Это произошло потому, что предложение превышало спрос. В итоге чистая продажа иностранной валюты составила $295 миллионов 760 тысяч», — добавила официальный представитель НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/257098/
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