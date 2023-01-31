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Экономика

В Алматы подпишут соглашение о валютном регулировании в ЕАЭС

Ожидается, что во время заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы главы правительств ЕАЭС подпишут соглашение о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и принятии мер либерализации. Об этом сообщил вчера на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

По его словам, 2-3 февраля 2023 года в Алматы с участием премьер-министра РК Алихана Смаилова состоятся очередное заседание Евразийского межправительственного совета и международный форум по цифровизации «Digital Almaty 2023: «Цифровое партнерство в новой реальности».

В заседании ЕМПС примут участие главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии. На мероприятие приглашены представители государств-наблюдателей при ЕАЭС, генеральный секретарь СНГ и руководители Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития.

«Повестка дня заседания охватывает широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, технического регулирования, интегрированной информационной системы ЕАЭС и другие актуальные темы. 3 февраля премьер-министры стран союза примут участие в пленарной сессии ежегодного форума Digital Almaty. Традиционно в работе форума ожидается участие видных политических и общественных деятелей, руководителей крупных диджитал-компаний, лидеров IT-бизнеса и экспертов цифровой отрасли», — рассказал Айбек Смадияров.

Он отметил, что в этом году в рамках мероприятия пройдет международная выставка тематических проектов с церемонией награждения премией Digital Almaty Awards.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/257078/
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