00:12
USD 89.43
EUR 96.57
RUB 0.97
Экономика

В феврале бензин в Кыргызстане подешевеет еще на 2-3 сома

В феврале розничные цены на бензин в Кыргызстане могут снизиться еще на 2-3 сома. Об этом 24.kg сообщил президент Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов.

По его словам, с декабря 2022 года бензин подешевел примерно на 5-5,5 сома. Это произошло благодаря снижению отпускных оптовых цен на заводах в России.

«В ноябре стоимость была еще высокой, в декабре немного начала снижаться. В январе 2023-го бензин на заводах подешевел на 20 процентов. Благодаря этому и в стране розничные цены стали меньше. В феврале тенденция еще продолжится. А дальше все будет зависеть от ситуации в РФ. Заводы уже уведомили о повышении стоимости на 10 процентов. Но какой будет итоговая закупочная цена, сейчас сказать сложно», — подчеркнул Канат Эшатов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/257031/
просмотров: 150
Версия для печати
Материалы по теме
За две недели в Кыргызстане немного подорожал бензин
За месяц в Кыргызстане подешевели все виды топлива
Минэкономики: Ситуация на рынке ГСМ стабильная
В 2023 году 95-й бензин подорожал почти на 6 сомов
С начала года в Кыргызстане бензин Аи-95 подорожал на 6,3 сома
Запрет на экспорт летнего дизеля снимает правительство России
Индикативный баланс по беспошлинным поставкам ГСМ увеличен
За месяц дизельное топливо подорожало на 1,16 сома
В Кыргызстане наблюдается нехватка бензина Аи-95
В Кыргызстане бензин Аи-95 подорожал на 3 сома с начала сентября
Популярные новости
Информационный расчет по&nbsp;налогу на&nbsp;имущество. Кто и&nbsp;когда должен его сдавать Информационный расчет по налогу на имущество. Кто и когда должен его сдавать
Корпорация &laquo;Росатом&raquo; уже работает в&nbsp;Кыргызстане. Какие проекты реализует Корпорация «Росатом» уже работает в Кыргызстане. Какие проекты реализует
Гольф-клуб на&nbsp;Иссык-Куле. Кто строит объект и&nbsp;при чем тут семья президента Гольф-клуб на Иссык-Куле. Кто строит объект и при чем тут семья президента
Какие государственные гарантии дает легализация активов Какие государственные гарантии дает легализация активов
Бизнес
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
23 февраля, пятница
00:01
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем защитника Отечества 24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем защитника Отечес...
22 февраля, четверг
23:47
В WhatsApp появились новые функции форматирования текста
23:25
Сотрудники фонда развития Иссык-Куля необоснованно выдавали беспроцентные ссуды
22:54
Бригада медиков НЦОМиД осваивает технологию пересадки костного мозга в Турции
22:29
Определены победители национального чемпионата рабочих профессий
22:00
Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы