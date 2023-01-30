В феврале бензин в Кыргызстане подешевеет еще на 2-3 сома

В феврале розничные цены на бензин в Кыргызстане могут снизиться еще на 2-3 сома. Об этом 24.kg сообщил президент Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов.

По его словам, с декабря 2022 года бензин подешевел примерно на 5-5,5 сома. Это произошло благодаря снижению отпускных оптовых цен на заводах в России.

«В ноябре стоимость была еще высокой, в декабре немного начала снижаться. В январе 2023-го бензин на заводах подешевел на 20 процентов. Благодаря этому и в стране розничные цены стали меньше. В феврале тенденция еще продолжится. А дальше все будет зависеть от ситуации в РФ. Заводы уже уведомили о повышении стоимости на 10 процентов. Но какой будет итоговая закупочная цена, сейчас сказать сложно», — подчеркнул Канат Эшатов.