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Экономика

Цифра дня. 39,9 миллиарда сомов составляет налоговая задолженность

На 1 января 2023 года сумма налоговой задолженности в Кыргызстане составила 39,9 миллиарда сомов. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

В том числе в 2,2 миллиарда сомов оценивается безнадежная задолженность. При этом за прошлый год фискалы взыскали 19,1 миллиарда сомов долгов.

Долги по страховым взносам составили 2,2 миллиарда сомов. В прошлом году в счет погашения задолженности поступило 1,5 миллиарда сомов.

По итогам кампании по реструктуризации задолженности по налогам и страховым взносам 24 тысячам 645 субъектам списано 16,6 миллиарда сомов пени, санкций и штрафов. В бюджет уплачено 12,6 миллиарда сомов основной суммы задолженности.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/256529/
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