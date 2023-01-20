Нацбанк приостановил действие лицензий семи обменок

За нарушение требований законодательства Кыргызстана и нормативных правовых актов Национального банка приостановлено действие лицензий ряда обменных бюро. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Так, с 21 января по 4 февраля 2023 года включительно приостановлены лицензии обменок в Бишкеке:

ОсДО Ломбард «Азамат КЭШ», расположенного по адресу: улица Абдрахманова, 144/6;

ОсОО «Акак плюс», расположенного по адресу: улица Боконбаева, дом 95, квартира 17;

ОсОО «Заман-Нурдин», расположенного по адресу: улица Абдрахманова, дом 146, квартира 14.

ОсОО «Исхак и Исаак», расположенного по адресу: улица Абдрахманова, 146/2;

ОсОО «Сириус групп», расположенного по адресу: улица Абдрахманова, 150, помещение № 15;

С 21 по 30 января 2023 года включительно приостановлены лицензии: