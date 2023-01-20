Цифра дня. 1,2 миллиона штрафов выписано обменкам в 2022 году

В 2022 году 23 обменных пункта были оштрафованы на общую сумму 1 миллион 265 тысяч сомов. Такие данные приводит Национальный банк.

Отмечается, что всего в прошлом году проверено 135 обменных бюро. По итогу направлено 270 письменных предписаний за нарушение нормативных правовых актов Национального банка, временно приостановлено действие 48 лицензий и отозвано 6 лицензий обменных бюро.

С начала 2023 года инспекционные проверки проведены в девяти обменках. По их результатам, а также в рамках внешнего контроля в обменные бюро направлено 31 письменное предписание за нарушение нормативных правовых актов Национального банка и невыполнение их требований. Кроме того, один обменный пункт оштрафован на 55 тысяч сомов.