Прибыль банков от операций с валютой выросла в восемь раз

Доходы от операций с иностранной валютой в коммерческих банках Кыргызстана за январь — сентябрь 2022-го выросли в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Отмечается, что по итогам третьего квартала года в финансовом секторе экономики работали 603 организации, в том числе Национальный банк, 23 коммерческих банка, 565 небанковских финансово-кредитных организаций и 14 страховых компаний.

Суммарный объем доходов организаций финансового сектора экономики за девять месяцев этого года составил около 75 миллиардов сомов и вырос в 1,6 раза.

Это связано в основном с ростом доходов банковского сектора. Расходы организаций финансового сектора в этот же период превысили 45 миллиардов сомов и возросли почти в 1,5 раза.

Суммарный объем открытого кредитного портфеля банков и небанковских финансово-кредитных организаций на 1 октября 2022-го превысил 227 миллиардов сомов. На банковский сектор пришлось 86 процентов общего объема кредитов, на сектор небанковских финанасово-кредитных организаций — 14 процентов. Основными направлениями кредитования являлись сфера торговли (25,3 процента общего объема), потребительские нужды (19,2 процента), сельское хозяйство (18,6 процента), ипотека (10,6 процента) и строительство (7 процентов).