Google Pay. Как платить с помощью телефона и не остаться без денег на карте

Сразу несколько коммерческих банков Кыргызстана на этой неделе запустили систему платежей Google Pay. Это быстрый и простой способ оплачивать покупки картой Visa в магазинах и приложении.

Банки обещают, что удобно, выгодно и безопасно.

Эксперты рассказали 24.kg, как работает система, действительно ли она безопасна и каких мер предосторожности стоит придерживаться.

1 Что такое Google Pay? Google Pay — это новое название и интерфейс платежных продуктов Google. С его помощью можно платить смартфоном или смарт-часами вместо карты и наличных. К Google аккаунту надо привязать платежную карту. Тогда вам не надо будет носить ее с собой, чтобы заплатить за покупки в магазине. Для оплаты нужно поднести смартфон задней панелью к терминалу для бесконтактной оплаты. Если оплата совершена, на экране телефона появится синяя галочка. При оплате свыше 4 тысяч сомов потребуется ввести PIN-код карты.

2 Как его подключить? Надо скачать приложение Google Wallet. Дальше в нем выбрать кнопку «Оплата», затем «Способ оплаты». Вводите данные карты и принимаете «Условия пользования». Последний этап — подтверждение добавления карты в Google Pay. Чтобы система работала корректно, проверьте, все ли условия соблюдены. Включите на устройстве функцию NFC. Чтобы совершать бесконтактные платежи картой, сохраненной в Google Кошельке, в качестве платежного приложения по умолчанию задайте Google Pay. Добавьте способ бесконтактной оплаты. Настройте блокировку экрана. Убедитесь, что телефон соответствует требованиям безопасности. Если все условия соблюдены, можете совершать бесконтактные платежи с помощью телефона.

3 Система работает на всех телефонах? Нет. Телефон должен работать на операционной системе Android версии 5.0 и старше и обязательно иметь NFC-модуль. Но даже это не гарантирует подключение к Google Pay. Телефоны марки Huawei не поддерживают сервисы Google. При попытке подключения система может сообщить, что ваш телефон не соответствует стандартам безопасности. В качестве причин указывается наличие root-доступа, блокировка загрузчика или наличие кастомного программного обеспечения. Задача владельца смартфона — определить причину, почему аппарат не поддерживает Android Pay и устранить неисправность. Если вы настроили на телефоне root-доступ, установили модифицированную прошивку или изменили предустановленное производителем программное обеспечение, то Google Pay работать не будет. Можно попробовать решить проблему через сервис-центры. Либо придется купить новый аппарат.

4 Зачем нужен Google Pay, когда есть карта? Современный человек всегда имеет при себе телефон, а карту он может забыть дома. Кроме того, поднести телефон к терминалу быстрее и удобнее, не нужен даже интернет и вход в приложение. При покупках онлайн не надо вводить данные карты.

5 Если говорят, что оплатить не удалось? Когда вы подносите устройство к терминалу, на экране телефона появляется галочка, но кассир говорит, что платеж не обработан. В этом случае надо попробовать оплатить покупку через другой терминал. Убедитесь, что магазин принимает бесконтактные платежи. Свяжитесь со службой поддержки банка и уточните, нет ли с вашей картой проблем. Выберите другой способ оплаты. На некоторых терминалах определенные карты не поддерживаются.

6 Не украдут ли у меня деньги? Нет, сервис безопасен. Когда вы используете телефон для оплаты в магазинах, никто не видит фактический номер вашей карты для оплаты. Вместо этого используется номер виртуального счета. Так обеспечивается безопасность данных вашего настоящего счета.

7 Если я потеряю телефон или его украдут? Вот тут надо быть внимательным. Если вы потеряете телефон или его украдут, то специализированное решение от Google Find my device («Найти устройство») поможет отследить путь перемещения аппарата, определить его текущее или последнее местоположение, заблокировать устройство и выполнить очистку конфиденциальной информации и файлов.