11:46
USD 89.51
EUR 97.09
RUB 0.97
Экономика

Старые модели ККМ можно применять только до 31 декабря 2022 года

В соответствии с новыми требованиями контрольно-кассовые машины без функции работы с фискальным модулем могут применяться только до 31 декабря 2022-го. Об этом напомнили в Налоговой службе.

Старые модели ККМ, зарегистрированные и применяемые до 1 мая этого года, являются неактуальными. Они не отвечают установленным техническим требованиям и подлежат замене (модернизации) до 1 января 2023-го. После этого срока ККМ, не отвечающие техническим требованиям, будут сняты с учета налоговыми органами принудительно.

«По закону за использование не отвечающей установленным требованиям ККМ предусмотрен административный штраф в размере 23 тысяч сомов. Призываем предпринимателей, работающих в сфере торговли и услуг и обязанных применять ККМ, до указанного срока обеспечить модернизацию или обновление используемой ККМ», — сказали в Налоговой службе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/250983/
просмотров: 3769
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане бизнес использует 73,8 тысячи ККМ
Воспитательная работа. Бюджетников Кыргызстана заставляют массово собирать чеки
Администрация президента обязала всех чиновников собирать ККМ-чеки
В Кыргызстане работают 71 тысяча 296 контрольно-кассовых машин
Митинги торговцев. Власть пошла на уступки, но пригрозила внешним управлением
Это не диалог, а ультиматум — министр экономики о митингах торговцев
Предприниматели рынка «Кара-Суу» будут освобождены от применения ККМ
В Кыргызстане продавцов национальных напитков и газет обяжут выдавать чек
Цифра дня. 68 тысяч 80 ККМ применяется в Кыргызстане
Цифра дня. 440 миллиардов сомов составила сумма выбитых через ККМ чеков
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане пройдет Глобальная неделя денег В Кыргызстане пройдет Глобальная неделя денег
Теперь официально. Минэнерго предлагает повысить тарифы на&nbsp;свет с&nbsp;1&nbsp;мая Теперь официально. Минэнерго предлагает повысить тарифы на свет с 1 мая
В&nbsp;Кыргызстане снова подорожал доллар В Кыргызстане снова подорожал доллар
С&nbsp;1&nbsp;апреля 2024 года изменится порог беспошлинного ввоза товаров в&nbsp;ЕАЭС С 1 апреля 2024 года изменится порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС
Бизнес
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
21 марта, четверг
11:36
Первая женщина-космонавт из Беларуси отправляется на МКС Первая женщина-космонавт из Беларуси отправляется на МК...
11:05
Странам ЕАЭС необходимо развивать цифровые валюты — Евразийский банк развития
10:46
Закон об иноагентах. Президента призывают не становиться на путь авторитаризма
10:15
Выступать вместе против военной угрозы извне предлагает Казахстан Кыргызстану
10:00
Нооруз. Как в Кыргызстане возрождали весенний праздник
20 марта, среда
23:39
Лучший смартфон для съемки фото и видео назвали эксперты