Старые модели ККМ можно применять только до 31 декабря 2022 года

В соответствии с новыми требованиями контрольно-кассовые машины без функции работы с фискальным модулем могут применяться только до 31 декабря 2022-го. Об этом напомнили в Налоговой службе.

Старые модели ККМ, зарегистрированные и применяемые до 1 мая этого года, являются неактуальными. Они не отвечают установленным техническим требованиям и подлежат замене (модернизации) до 1 января 2023-го. После этого срока ККМ, не отвечающие техническим требованиям, будут сняты с учета налоговыми органами принудительно.

«По закону за использование не отвечающей установленным требованиям ККМ предусмотрен административный штраф в размере 23 тысяч сомов. Призываем предпринимателей, работающих в сфере торговли и услуг и обязанных применять ККМ, до указанного срока обеспечить модернизацию или обновление используемой ККМ», — сказали в Налоговой службе.