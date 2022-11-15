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Экономика

За месяц госдолг Кыргызстана вырос на $5,26 миллиона

По итогам сентября 2022 года государственный долг Кыргызстана (внешний + внутренний) составил $5 миллиардов 217,88 миллиона (418 миллиардов 384,37 миллиона сомов). Такие данные приводит Министерство финансов.

В том числе $4 миллиарда 162,6 миллиона (333 миллиарда 769,18 миллиона сомов) составляет внешний долг, а $1 миллиард 55,28 миллиона (84 миллиарда 615,19 миллиона сомов) — внутренний.

За месяц уровень госдолга вырос на $5,26 миллиона. При этом внешний долг снизился на $17,2 миллиона, а внутренний, наоборот, вырос на $15,45 миллиона.

По итогам сентября государственный долг составил 58,62 процента ВВП.

Больше всего республика должна двусторонних льготных кредитов — $2 миллиарда 161,85 миллиона (51,9 процента внешнего долга). Из них 42,7 процента занимает задолженность Экспортно-импортному банку Китая, которая по итогам девяти месяцев текущего года составляет $1 миллиард 778,39 миллиона. Еще 46,9 процента внешнего долга ($1 миллиард 950,87 миллиона) составляют долги Кыргызстана по многосторонним займам.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/250595/
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